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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на Полюстровском проспекте один человек погиб и трое пострадали

В ДТП на Полюстровском проспекте один человек погиб и трое пострадали

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Калининского района Петербурга проводят проверку по факту ночной смертельной аварии на Полюстровском проспекте

Сегодня ночью, 3 ноября около полуночи возле дома 77 по Полюстровскому проспекту неустановленный водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь в сторону Литовской улицы, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Уно», под управлением 26-летнего мужчины, после чего отбросило на припаркованную справа у проезжей части «Тойоту».

В результате дорожного происшествия неустановленного водителя «Хонды» в состоянии клинической смерти госпитализировали в медицинское учреждение. Его пассажир – 23-летний молодой человек - скончался до прибытия скорой помощи. 

Водитель автомобиля «Уно» и его пассажир - 22-летний мужчина - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Все по теме: Калининский район, ДТП
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