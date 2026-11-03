В ДТП на Полюстровском проспекте один человек погиб и трое пострадали

Сегодня ночью, 3 ноября около полуночи возле дома 77 по Полюстровскому проспекту неустановленный водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь в сторону Литовской улицы, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Уно», под управлением 26-летнего мужчины, после чего отбросило на припаркованную справа у проезжей части «Тойоту».

В результате дорожного происшествия неустановленного водителя «Хонды» в состоянии клинической смерти госпитализировали в медицинское учреждение. Его пассажир – 23-летний молодой человек - скончался до прибытия скорой помощи.

Водитель автомобиля «Уно» и его пассажир - 22-летний мужчина - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.