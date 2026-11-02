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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-СПб» завершило сезон с серебряными медалями

«Динамо-СПб» завершило сезон с серебряными медалями

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
«Динамо-СПб» сыграло на выезде вничью с «Луками-Энергией» — 0:0 — и заняло второе место в группе 2.

В заключительном, 30-м туре LEON-Второй лиги Б «Динамо-СПб» сыграло на выезде вничью с «Луками-Энергией» — 0:0 — и заняло второе место в группе 2.

В первом тайме Александр Масалов опасно пробил со штрафного, но вратарь хозяев Дмитрий Саганович справился с ударом в девятку. У противоположных ворот Олег Кузьмин попал в крестовину. После перерыва Георгий Королёв выручил петербуржцев после удара Джамала Дибиргаджиева из-под перекладины. Бело-голубые также имели возможности отличиться, однако открыть счёт не смогли.

В параллельной встрече «Муром» сыграл с «Череповцом» — 2:2. Этот результат позволял «Динамо-СПб» выйти на первое место в случае победы, но петербуржцы завершили первенство с серебряными медалями.

Выход в «серебро» LEON-Второй лиги А откладывается ещё на год.

Все по теме: футбол, Динамо
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