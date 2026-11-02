На Новочеркасском проспекте задержали мужчину, ударившего ножом своего соседа

Накануне вечером, 1 ноября около 20:40 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о мужчине с ножевым ранением возле одного из домов по Новочеркасскому проспекту.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе возникшего конфликта 27-летний местный житель нанёс ножевое ранение своему 39-летнему соседу.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в его квартире в том же доме. В ходе осмотра места происшествия изъят нож.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.