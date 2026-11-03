В Ленобласти задержали продавца самодельного оружия

2 ноября сотрудники Управления уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному следователями УМВД России «Гатчинское» по ч. 2 ст. 222 УК РФ, задержали 23-летнего жителя поселка Тайцы. Ранее в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» указанный гражданин сбыл подставному покупателю за 30 000 рублей предмет, внешне схожий с боевым пистолетом с магазином.

Проведенная экспертиза показала, что изъятый предмет является самодельно переделанным самозарядным пистолетом, изготовленным на базе сигнального оружия путем замены штатного ствола на нарезной. Согласно заключению экспертов, он относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрелов.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли три охолощенных автомата и патроны к ним. Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.