ента новостей

20:16
В Герценовском университете состоялся фестиваль-ярмарка «Мосты дружбы: празднование Единства»
20:14
Выставка института народов Севера Герценовского университета
20:08
Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
13:57
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу
13:53
В ДТП на Полюстровском проспекте один человек погиб и трое пострадали
13:46
В Ленобласти задержали продавца самодельного оружия
13:41
В Шушарах задержали 21-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Адмиралтейского района
13:35
На Кронверкской набережной конфликт курьеров закончился поножовщиной
13:29
В центре Петербурга постояльцы хостела в конфликте использовали молоток и аэрозольный пистолет
13:24
В Петербурге задержали юношу за хулиганскую стрельбу из пускового устройства
13:19
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя «Буханки»
21:30
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0
17:04
«Времена года»: выставка живописи Дмитрия Снежинского
16:20
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
16:16
«Динамо-СПб» завершило сезон с серебряными медалями
16:10
Мультимедийная выставка «Вплетая смыслы»
12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
12:35
В Петербурге задержали подростков после ограбления магазина
12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
12:18
В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо
12:12
На Новочеркасском проспекте задержали мужчину, ударившего ножом своего соседа
12:07
В Петербурге задержали теневого банкира
12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
11:59
В Сестрорецке полицейская автомашина столкнулась с каршеринговым автомобилем
19:53
«Истинная ценность жизни». Выставка Галлинды Траоре в арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов»
21:45
На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда
21:43
В Колпино прошло открытие памятного мемориала погибшим сотрудникам правопорядка
21:36
В Петербурге задаржали юного «художника» разрисававшего трамвай
21:31
В Петербурге мужчину задержали после применения перцового баллончика в конфликте с несовершеннолетним
21:26
В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя «Буханки»

В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя «Буханки»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Кировском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции применили оружие для остановки нарушителя

Ранним утром 1 ноября, около 03:40 в селе Шум, Кировского района Ленинградской области сотрудники ДПС в рамках профилактического мероприятия предприняли попытку остановить автомобиль «УАЗ Буханка». Однако водитель проигнорировал законное требование правоохранителей и, продолжив движение, попытался скрыться. 

В результате организованного преследования, в соответствии с положениями Федерального закона «О полиции», сотрудники ГАИ применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по автомобилю. В результате были повреждены три колеса транспортного средства. Несмотря на это, водитель свернул в лесополосу, покинул автомобиль и скрылся. 
При применении оружия никто не пострадал.

Позднее полицейские выяснили, что на автомашине находились подложные государственные регистрационные знаки, принадлежавшие другому автомобилю. В тот же день 23-летний житель Кировского района Ленобласти, управлявший автомобилем, самостоятельно прибыл в территориальный отдел полиции. 

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Он помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, стрельба, табельное оружие
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-10-2026, 12:38
В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой
17-09-2026, 10:10
В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача
18-08-2026, 10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
23-09-2026, 11:57
В Шушарах в ходе погони со стрельбой полицейские задержали лихача
11-09-2026, 10:18
В Ленобласти инспекторы ДПС со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
25-09-2026, 10:21
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали лихача

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:53
В ДТП на Полюстровском проспекте один человек погиб и трое пострадали
Вчера, 12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
Вчера, 12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх