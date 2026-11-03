В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя «Буханки»

Ранним утром 1 ноября, около 03:40 в селе Шум, Кировского района Ленинградской области сотрудники ДПС в рамках профилактического мероприятия предприняли попытку остановить автомобиль «УАЗ Буханка». Однако водитель проигнорировал законное требование правоохранителей и, продолжив движение, попытался скрыться.

В результате организованного преследования, в соответствии с положениями Федерального закона «О полиции», сотрудники ГАИ применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по автомобилю. В результате были повреждены три колеса транспортного средства. Несмотря на это, водитель свернул в лесополосу, покинул автомобиль и скрылся.

При применении оружия никто не пострадал.

Позднее полицейские выяснили, что на автомашине находились подложные государственные регистрационные знаки, принадлежавшие другому автомобилю. В тот же день 23-летний житель Кировского района Ленобласти, управлявший автомобилем, самостоятельно прибыл в территориальный отдел полиции.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Он помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц.