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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова заняла седьмое место на юниорском чемпионате мира в Черногории, победительницей которого стала Анна Шухман из Оренбургской области

Петербургская шахматистка Ольга Карманова заняла седьмое место на юниорском чемпионате мира в Черногории, победительницей которого стала Анна Шухман из Оренбургской области

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Карманова (на фото) в заключительном туре переиграла соперницу из Израиля.

Победа над Ногой Ориан в 11-м туре юниорского первенства мира в черногорском Петроваце позволила петербургской шахматистке Ольге Кармановой набрать 7,5 очков и занять итоговое седьмое место. «Питерец.ру» считает выступление Кармановой достойным результатом, ведь в стартовом рейтинг-листе турнира участница Суперфинала чемпионата России в Барнауле была тринадцатой. Карманова одержала пять побед, столько же раз сыграла вничью и проиграла одну партию (Кесарии Мгеладзе из Грузии). Та же Мгеладзе сумела победить ещё одну россиянку Анну Журову, но на финише рухнула на 19-е место.

Триумфально победила Анна Шухман – 9 очков и впечатляющий финишный спурт из пяти побед подряд. Шухман входит в первую сотню мирового женского рейтинга ФИДЕ: до начала чемпионата в Петроваце оренбургская шахматистка могла похвастаться показателем в 2365 пунктов ЭЛО, теперь её рейтинг только вырастет. В 2023 году Шухман сумела пробиться в царскосельский лицей Суперфинал через Высшую лигу в Новокузнецке.

Успешно выступили ещё две россиянки – Мария Якимова и Анна Журова. Обе набрали те же 7,5 очков, что и Карманова: по коэффициенту Якимова стала пятой, а Журова – шестой. Галина Михеева заняла 26-е место, набрав 6,5 очков.



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