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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали юношу за хулиганскую стрельбу из пускового устройства

В Петербурге задержали юношу за хулиганскую стрельбу из пускового устройства

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейские задержали 19-летнего петербуржца за хулиганскую стрельбу из пускового устройства

Накануне вечером, 2 ноября около 22 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 38 корпус 1 по улице Карпинского сидит компания, в которой мужчины стреляют в воздух. 

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали 19-летнего молодого человека с Северного проспекта города.

Полицейские выяснили, что молодой человек из хулиганских побуждений открыл стрельбу в воздух из своего пускового устройства «Пионер».

Для разбирательств стрелявшего доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Пусковое устройство у него изъято. В помещении для административно-задержанных стрелявший ожидает возбуждения уголовного дела и избрания ему меры пресечения. Ранее хулиган трижды привлекался к уголовной ответственности.

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