В Петербурге задержали юношу за хулиганскую стрельбу из пускового устройства

Накануне вечером, 2 ноября около 22 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 38 корпус 1 по улице Карпинского сидит компания, в которой мужчины стреляют в воздух.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали 19-летнего молодого человека с Северного проспекта города.

Полицейские выяснили, что молодой человек из хулиганских побуждений открыл стрельбу в воздух из своего пускового устройства «Пионер».

Для разбирательств стрелявшего доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Пусковое устройство у него изъято. В помещении для административно-задержанных стрелявший ожидает возбуждения уголовного дела и избрания ему меры пресечения. Ранее хулиган трижды привлекался к уголовной ответственности.