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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном изменении организации движения на Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Одна полоса будет закрыта на 7-м километре магистрали между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД).

Как уточнил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский, с 5 по 19 ноября первая полоса на внутреннем кольце КАД закроется для проезда. Причина — монтаж габионных конструкций матрасно-тюфячного типа. Скорость на соседней, второй полосе будет ограничена 50 км/ч.

Эти мероприятия проводятся в рамках проекта по реконструкции северной части КАД, дополнил представитель Упрдора. Все работы выполняются по официально согласованной схеме, регламентирующей движение транспорта на данном отрезке.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные знаки и водоналивные барьеры, которые обозначат технологическую зону. Также будет организовано световое ограждение с использованием сигнальных фонарей.

Сведения о временном перекрытии полосы оперативно появятся на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением Кольцевой автомобильной дороги.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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