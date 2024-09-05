Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья

Вот и наступила развязка женского шахматного турнира в Сатке Челябинской области: не проиграв белыми Марине Корневой, победительницей стала набравшая 6,5 очков из 9 возможных Маргарита Потапова.

Представляющая Краснодарский край Потапова очень ровно провела «Саткинскую осень»: начав с победы над Жанной Лесных и ничьей с Альфией Насыбуллиной. После этого кубанская шахматистка выдала серию из трёх побед подряд – над Викторией Лоскутовой, Анастасией Косиновой и Марией Алексеенко. Сыграв вничью в 6-м туре с Екатериной Борисовой, Потапова дважды подряд играла с петербурженками: ничья с Алёной Гармаш и победа над Евгенией Овод. А ничья с рейтинг-лидером турнира Мариной Корневой гарантировала Потаповой чистое первое место.

«Питерец.ру» поздравляет часто появляющуюся в наших спортивных новостях Татьяну Гетьман со вторым местом. Гетьман прошла турнирную дистанцию без поражений, чередуя победы с ничьими, а выигрыш в заключительном туре позволил петербурженке набрать 6 очков и по коэффициенту опередить ставшую третьей Корневу.

Провалила финиш Овод – две «баранки» в 8-м и 9-м турах, 5 очков и 16-е место. Набравшая 6 очков Гармаш (3 победы и 6 ничьих) финишировала седьмой, а Даяна Насыбуллина заняла 19-е место.



