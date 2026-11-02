ента новостей

21:30
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0
17:04
«Времена года»: выставка живописи Дмитрия Снежинского
16:20
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
16:16
«Динамо-СПб» завершило сезон с серебряными медалями
16:10
Мультимедийная выставка «Вплетая смыслы»
12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
12:35
В Петербурге задержали подростков после ограбления магазина
12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
12:18
В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо
12:12
На Новочеркасском проспекте задержали мужчину, ударившего ножом своего соседа
12:07
В Петербурге задержали теневого банкира
12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
11:59
В Сестрорецке полицейская автомашина столкнулась с каршеринговым автомобилем
19:53
«Истинная ценность жизни». Выставка Галлинды Траоре в арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов»
21:45
На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда
21:43
В Колпино прошло открытие памятного мемориала погибшим сотрудникам правопорядка
21:36
В Петербурге задаржали юного «художника» разрисававшего трамвай
21:31
В Петербурге мужчину задержали после применения перцового баллончика в конфликте с несовершеннолетним
21:26
В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев
21:19
На проспекте Косыгина иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате
12:42
Фестиваль народных ремесел «Мастерская — Петербург»
13:25
Выставка Петра Зайцева «Формы жизни»
13:19
В Петербурге задержали домработницу за кражу ювелирных украшений
13:11
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из окна многоквартирного дома
13:06
На трассе в Шушарах в ДТП с фурой пострадал водитель малотоннажного грузовика
13:00
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 12-летнего школьника
12:51
В Петербурге задержаны трое мужчин после серии нападений на магазины
12:44
В Петербурге полицейскими пресечена деятельность теневых банкиров
12:38
В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой
12:32
В массовом ДТП на проспекте Просвещения пострадали три человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода

В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники полиции «Гатчинское» проводят проверку по факту смертельного ДТП

Накануне вечером, 1 ноября около 20:30 на 61-ом километре трассы А-120 «Южное полукольцо», в Гатчинском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», совершил наезд на неустановленного мужчину, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход — неустановленный мужчина (на вид 50 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-09-2026, 23:27
На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»
16-09-2026, 10:06
Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход
2-10-2026, 12:07
В Приморском районе иномарка насмерть сбила 42-летнюю женщину
25-09-2026, 10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
29-09-2026, 10:59
На КАД в Ленобласти иномарка влетела в стоящий грузовик. Водитель легковушки погиб
14-09-2026, 10:54
В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
Вчера, 12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Вчера, 11:59
В Сестрорецке полицейская автомашина столкнулась с каршеринговым автомобилем
Наверх