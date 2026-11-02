В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером, 1 ноября около 20:30 на 61-ом километре трассы А-120 «Южное полукольцо», в Гатчинском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», совершил наезд на неустановленного мужчину, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход — неустановленный мужчина (на вид 50 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.