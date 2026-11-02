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В Петербурге задержали теневого банкира

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали теневого банкира, заработавшего на «обнале» свыше 12 миллионов рублей

Сотрудники экономической полиции Московского района Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили случай незаконной банковской деятельности. Речь идёт об обналичивании средств, которые поступали от разных юридических лиц.

Как сообщили в полиции, с апреля 2025 года по июнь 2026 года фигуранты проводили банковские операции, не имея государственной регистрации и лицензии. Чтобы реализовать схему, они привлекали граждан и организации, заинтересованные в получении наличных. Им предлагались услуги по расчётам через счета подконтрольных структур, а также по инкассации денег.

За свои услуги участники схемы брали комиссию — не менее 17% от суммы, поступившей на счета. По предварительным данным, через «обнальщиков» прошло 74 515 911 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).

27 октября оперативники ОЭБиПК УМВД России по Московскому району задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина был задержан возле дома 117 по проспекту Металлистов; его подозревают в причастности к этому преступлению.

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также возможные соучастники противоправной деятельности.

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