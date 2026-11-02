3 ноября 2026 года в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» откроется мультимедийная выставка «Вплетая смыслы».

Жизнь — это вечный поток смыслов. Они тянутся из прошлого, переплетаются в настоящем и формируют наше будущее. Фотографы и поэты, тонко чувствующие мир, улавливают эти невидимые связи и переводят их в язык света и слова.

На выставке представлены более ста работ из разных регионов России. Это попытка уловить то, что невозможно определить словами, но можно почувствовать. «Вплетая смыслы» дает возможность заглянуть внутрь культурного кода нашей страны. Не через шаблоны и открытки, а через живые связи. Увидеть, из чего соткано наше «мы».

Особенность выставки — возможность поговорить с фотографом лично. Узнать, какой смысл он вкладывал в свою работу, что было для него важно.

Выставка будет расположена в зале «Мой Петербург» и продлится до 17 ноября 2026 года.

Организаторы — проект «Поэзия — Экология души», фестиваль «Вплетая смыслы» и команда фотографов «ПроКреатив».

Вход свободный.