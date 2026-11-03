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Питерец.ру » Происшествия » На Кронверкской набережной конфликт курьеров закончился поножовщиной

На Кронверкской набережной конфликт курьеров закончился поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали участника ножевого конфликта на Кронверкской набережной

Накануне вечером, 2 ноября около 19:25 к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация от посетительницы бара на Кронверкской набережной, которая рассказала стражам порядка о том, что в помещение бара вошел раненый мужчина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен 32-летний курьер сетевого супермаркета с проникающим ранением живота. 

Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Через непродолжительное время, сотрудники уголовного розыска по горячим следам на Петрозаводской улице задержали подозреваемого в причастности к указанному преступлению.

Выяснилось, что 41-летний задержанный является коллегой пострадавшего. Между ними возник конфликт, в ходе которого был применен нож. 

В отделе полиции задержанного привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

Все по теме: Петроградский район, ножевое ранение
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