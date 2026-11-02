В Петербурге задержали подростков после ограбления магазина

31 октября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о хищении товаров из магазина на Тимуровской улице. Продавец рассказала правоохранителям о том, что трое неизвестных в масках с изображением скелетов и с видеокамерами на головах похитили с прилавка более семи банок энергетических напитков, после чего скрылись.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам установили и задержали пятерых подростков в возрасте от 15 до 16 лет, предположительно причастных к произошедшему. Похищенные напитки были изъяты.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ.

Одна из 15-летних фигуранток задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении 16-летнего подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальные трое несовершеннолетних после проведения необходимых процессуальных действий переданы родителям.