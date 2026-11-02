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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Попытка скрыться на мотоцикле для подростка закончилась задержанием и уголовным делом

Поздним вечером 28 октября около дома 125 на улице Челябинской, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. В 22:05 17-летний юноша, находившийся за рулём незарегистрированного мотоцикла «Ямаха», не подчинился требованию сотрудника ГАИ остановиться.

Пытаясь уйти от преследования, молодой человек наехал на инспектора, после чего врезался в стоявшую «Газель». Действия нарушителя были пресечены — его задержали.

Сотрудник Госавтоинспекции, получивший травмы, обратился за медицинской помощью, однако после осмотра вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Материалы, которые собрали полицейские, направлены в следственные органы. По их итогам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Помимо этого, уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ заведено в отношении матери несовершеннолетнего.

Для фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, мотоциклы, подростки
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