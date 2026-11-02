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На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво Ленинградской области

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на федеральной трассе А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций дорожного покрытия в период с 9 по 13 ноября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

«Дорожные работы будут производиться на 77 – м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в районе поселка Лососёво Ромашкинского сельского поселения Приозерского района», – добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ремонт дорог
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