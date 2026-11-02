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Питерец.ру » Культура » «Времена года»: выставка живописи Дмитрия Снежинского

«Времена года»: выставка живописи Дмитрия Снежинского

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Опубликовал: Анна Воронкова
Фото:
Культура Петербурга
С 7 по 28 ноября 2026 года Музей керамики «ЛЕМБИКИ» приглашает на выставку Дмитрия Снежинского «Времена года». 

Дмитрий Снежинский сохраняет связь с реалистической традицией, однако не ограничивается документальным изображением натуры. Петербургская архитектура, деревья, отражения, человеческие фигуры и предметы интерьера складываются у него из множества самостоятельных цветовых импульсов.

Короткие пастозные мазки напоминают частицы света или элементы мозаики. На расстоянии они объединяются в цельный образ, а при приближении обнаруживают собственную материальность, ритм и энергию.

Благодаря этому картины художника существуют на границе узнаваемого изображения и экспрессивной абстракции. Зритель сначала видит городской пейзаж, окно, осеннее дерево или архитектурный объект, а затем начинает воспринимать произведение как самостоятельное движение цвета.

Название выставки задаёт особый темп восприятия. «Времена года» раскрываются через цвет, соотношение света и тени. Весенняя свежесть сменяется полнотой летних красок, осенним золотом, ощущением прохлады и безмолвия. В этих переходах можно узнать и собственные настроения, такие как ожидание, радость, задумчивость, желание остановиться и внимательнее посмотреть вокруг.

Живопись Снежинского узнаваема по дробному, подвижному мазку. Небольшие цветовые пятна напоминают мозаику. Вблизи они открывают фактуру поверхности, а на расстоянии соединяются в деревья, цветы, силуэты зданий и отражения. Чёткие очертания соседствуют с почти абстрактными участками, позволяя зрителю наблюдать, как из красочного ритма рождается образ.

Весенняя тема звучит в картинах «Весна (мимоза)» и «Весна (сакура)». В первой россыпь жёлтых соцветий наполняет пространство солнечным мерцанием; голубые, белые и зелёные вкрапления придают этому цветению воздушность. Во второй насыщенные розовые и красные мазки встречаются с прохладной голубизной. Контраст тёплого и холодного передаёт ощущение пробуждающейся природы, в которой порыв цветения ещё хранит память о весенней прохладе.

В «Красках лета» розовые цветочные массы занимают большую часть полотна, приближаясь к зрителю. Светлые участки, зелень и синие тени создают ощущение сада, наполненного теплом и движением воздуха. Иначе раскрывается цвет в работе «Вызолотило». Там охристые и золотистые оттенки образуют густую живописную ткань, сквозь которую проступают тёмные ветви и отдельные голубые просветы. Здесь можно почувствовать щедрость осеннего света и хрупкость мгновения перед переменой сезона.

Особое место занимают городские пейзажи. В картине «Венеция. Золотой час (рассвет)» свет словно растворяет границу между небом и водой. Тонкие вертикали причальных столбов удерживают композицию, а синие, бирюзовые и золотистые пятна передают зыбкость отражений. В «Отражении в мокром асфальте» прохладная петербургская улица преображается благодаря оранжевому свечению окон и его отблескам на асфальте. Повседневный городской мотив становится событием цвета.

«Времена года» объединяют природу и город общим переживанием изменчивости. Цветущий сад, влажный асфальт, утренняя вода и золотая листва позволяют увидеть, как свет каждый раз заново создаёт знакомый мир. Выставка приглашает замедлить шаг и сохранить в памяти то, что обычно длится всего несколько мгновений.

Информация о выставке

Название: «Времена года»

Художник: Дмитрий Снежинский

Начало работы выставки: 7 ноября по 28 ноября 2026 года

Продолжительность: три недели

Место: Музей керамики «ЛЕМБИКИ»

Адрес: Санкт-Петербург, Малая Садовая, 4 (во дворе)

Время работы: ср. – вс., с 12:00 до 20:00

Вход свободный

Для связи: https://vk.ru/club229524658

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