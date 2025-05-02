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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» победил ЦСКА в первом матче кубкового финала Пути РПЛ со счётом 2:0, голы в ворота Торопа забили Кассьерра и Мостовой

«Зенит» победил ЦСКА в первом матче кубкового финала Пути РПЛ со счётом 2:0, голы в ворота Торопа забили Кассьерра и Мостовой

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Андрей Мостовой отличился с одиннадцатиметрового, назначенного арбитром Ивановым.

«Зенит» сделал весомую заявку на победу в финале Кубка России (Путь РПЛ), одолев в первом финальном матче ЦСКА с преимуществом в два мяча. «Питерец.ру» приводит стартовый состав «сине-бело-голубых»: Денис Адамов, Нуралы Алип, Ванья Дркушич, Нино, Юрий Горшков, Саша Зделар, Вендел, Андрей Мостовой, Луис Энрике, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра. Главный тренер ЦСКА Марко Николич доверил место в воротах Владиславу Торопу, с первых минут вышли на поле «Газпром Арены» босниец Миралем Пьянич и венесуэлец Сауль Гуарирапа.

Первый гол влетел в ворота московских армейцев довольно быстро: Зделар наносил удар, случился рикошет от Кассьерры, и хозяева повели в счёте. Первый тайм так и завершился – 1:0 в пользу «Зенита»: арбитр Сергей Иванов отменил гол Мостового из-за фола игрока «Зенита». Во втором тайме петербуржцам удалось удвоить своё преимущество после того, как в собственной штрафной нарушил правила голкипер ЦСКА Тороп. Пенальти заработал Луис Энрике, но бить вызвался Мостовой – точно. После этого у армейцев активизировался Бистрович, но команде Сергея Семака удалось удержать комфортное преимущество 2:0.

Ответный матч кубкового финала состоится в Москве 14 мая: «Зениту» всего лишь нужно не проиграть крупно.


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