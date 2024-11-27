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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур

«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Денис Адамов лишился «сухаря» в компенсированное ко второму тайму время.

Александр Соболев отыграл первый тайм, а в перерыве Сергей Семак заменил экс-спартаковца на Максима Глушенкова. Но и Глушенков не забил: ворота «Ахмата» в первом тайме поразил Лусиано Гонду, а во втором – Артур. «Питерец.ру» обратил внимание на отсутствие в стартовом составе грозненцев нескольких ведущих игроков, но это легко можно объяснить. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не мог не понимать, что пройти «Зенит» в Кубке после 0:3 в первом матче нереально, а дела грозненского клуба в РПЛ пока не так хороши – предпоследнее место и всего одна победа за 16 туров.

Первый гол «Зенита», автором которого стал Лусиано (именно так, на бразильский манер, теперь следует называть петербургского аргентинца), во многом стал следствием ошибки Лукаса Ловата. До перерыва могли забить Фелипе Кардосо и Андрей Мостовой, а сразу после возобновления игры Родригао едва не «привёз» пенальти в ворота Адамова. Главный арбитр встречи Егор Егоров из Нижнего Новгорода одиннадцатиметровый не назначил, да ещё и Кардосо жёлтой карточкой наградил.

Бразилец Артур не реализовал пару отличных моментов, но на 72-й минуте передача Педро нашла Артура, и счёт стал 2:0 в пользу гостей. Гол престижа «Ахмата» забил Максим Самородов.

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