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Питерец.ру » Спорт » Раз Клаудиньо – в Катаре, забьёт Ахметов: «Зенит» победил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

Раз Клаудиньо – в Катаре, забьёт Ахметов: «Зенит» победил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Ильзат Ахметов открыл счёт, а победным стал гол Лусиано Гонду (на фото).

Продолжается Зимний кубок РПЛ, о начале которого трубила назойливая реклама в интернете – с участием отечественных комиков. «Зенит» начал турнир с матча с ЦСКА – ничья 2:2 в основное время и уверенная победа «сине-бело-голубых» по пенальти со счётом 4:1. «Питерец.ру» для истории назовёт авторов зенитовских голов в матче с московскими армейцами – это Дуглас дос Сантос и внезапно Александр Соболев.

Сергей Семак на первый тайм выпустил один состав, а в перерыве главный тренер «Зенита» полностью поменял сочетание игроков. До 89-й минуты игра шла по сценарию «Зенита»: первый мяч в ворота Руслана Ятимова влетел на 34-й минуте. В голевом моменте принял участие Андрей Мостовой, а отправил мяч в сетку Ильзат Ахметов.

В концовке петербуржцы сначала удвоили своё преимущество, а затем пропустили. На 85-й минуте Густаво Мантуан совершил успешный отбор, а точный удар по воротам «Ростова» нанёс Лусиано Гонду. Ведя 2:0, «Зенит» успел пропустить – автором голевой передачи стал Лангович, а забил молодой Радченко.

В другом матче Зимнего кубка, спонсором которого выступает букмекерская контора, «Спартак» с минимальным счётом одолел «Динамо». Единственный гол динамовцы забили себе сами, когда сплоховали Марчиаль и Лещук.



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