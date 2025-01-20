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Питерец.ру » Спорт » Луис Энрике стал игроком «Зенита», Артур отправляется в «Ботафого», а по завершении сезона в Бразилию уедет и Вендел

Луис Энрике стал игроком «Зенита», Артур отправляется в «Ботафого», а по завершении сезона в Бразилию уедет и Вендел

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Петербургский клуб назвал громкий трансфер «разменом» – будем разбираться, что к чему.

Луис Энрике или Луис Энрике Андре (любители футбола помнят испанского футболиста и тренера Луиса Энрике) стал значимым новичком футбольного «Зенита». Но не спешите обсуждать траты петербургского клуба на нового игрока, хотя сайт Трансфермаркт оценивает стоимость бразильского вингера более чем в 30 млн евро.

Дело в том, что «Зенит» совершил с бразильским «Ботафого» любопытный обмен в формате «одного на двоих, но второго – в конце сезона». «Питерец.ру» уточняет: в «Ботафого» уже отправился Артур, а летом на свою родину уедет Вендел, который сполна отработал свой трансфер в российский клуб, став стержнем полузащиты команды Сергея Семака. Вендел – четырёхкратный чемпион России в составе «сине-бело-голубых».

Луис Энрике сразу же попал в список самых дорогих переходов в истории РПЛ вместе с экс-зенитовцами Малкомом, Халком и Витцелем, Виллианом из «Анжи» и Влашичем из ЦСКА.

Подводя итоги выступлению Артура за «Зенит», можно сказать, что надежды он оправдал лишь отчасти: твёрдым игроком основы ему стать не удалось – тем сильнее будет у Артура мотивация в рядах «Ботафого». Вместе с Луисом Энрике в тройку самых дорогих футболистов «Зенита» входят Лусиано Гонду (12 млн евро) и Александр Соболев (10 млн евро).

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