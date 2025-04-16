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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Ростов» в полуфинальном матче Кубка России: голы забили Соболев и Кассьерра

Футбольный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Ростов» в полуфинальном матче Кубка России: голы забили Соболев и Кассьерра

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
В первой встрече «сине-бело-голубые» одержали минимальную победу.

О первом кубковом матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Ростовом» «Питерец.ру» уже сообщал: коллектив Сергея Семака тогда выиграл со счётом 1:0 после точного удара Матео Кассьерры. Вышел колумбиец в стартовом составе петербургской команды и на ответный матч, проходивший на «Газпром Арене».

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил уже в первом тайме, однако после видеопросмотра это взятие ворот Рустама Ятимова было отменено. Открыть счёт хозяевам поля удалось на 57-й минуте, когда Александр Соболев воспользовался передачей Педро. Вскоре «Зенит» забил снова: отличился Кассьерра, ассистентом вновь выступил Педро. Победив со счётом 2:0 и 3:0 по сумме двух матчей, «Зенит» вышел в финал по Пути РПЛ (кубковая система настолько сложна, что для объяснения нужна отдельная новость). А проигравшая петербуржцам команда Валерия Карпина Джонатана Альбы получила путёвку в Путь Регионов.

Прямо сейчас проходит матч между кем-то из вероятных соперников «Зенита» по финалу – московским «Динамо» и ЦСКА. В первой встрече больше повезло армейцам Москвы, которые 12 марта победили команду Марцела Лички со счётом 2:1 (у ЦСКА тогда мячи забили Секу Койта и Матвей Кисляк, у динамовцев – Дмитрий Скопинцев).

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