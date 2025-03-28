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Питерец.ру » Спорт » После победы в первом матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги с калининградским «Локомотивом» 3–2 «Ленинградка» уступила во второй встрече 0–3

После победы в первом матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги с калининградским «Локомотивом» 3–2 «Ленинградка» уступила во второй встрече 0–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
21 очко набрала во втором матче с железнодорожницами Анастасия Гарелик (на фото).

«Питерец.ру» не забывает о волейбольной «Ленинградке», которая сейчас сражается за выход в финал плей-офф Суперлиги с очень сильным соперником – калининградским «Локомотивом». Уже на старте полуфинальной серии «Ленинградка» сумела преподнести своим поклонникам приятный сюрприз, победив в гостях на тай-брейке. Счёт первого матча по партиям – 25:22, 19:25, 29:27, 15:25, 16:14. Очень старалась в составе «Локомотива» турчанка Эбрар Каракурт, набравшая 35 очков.

Первая партия второй игры продолжалась до выяснения отношений «на балансе» – это когда при счёте 24:24 кто-то из соперников должен оторваться на 2 очка. Сайт «Ленинградки» назвал концовку этой партии «триллером»: хозяйкам «Янтарного» в итоге улыбнулась удача – 29:27 в пользу железнодорожниц.

Во второй партии заработала подача «Локомотива» (особо отличилась Вера Костючик), и этот сет завершился с преимуществом коллектива Андрея Воронкова в 7 очков. «Ленинградка» рванула вперёд в начале третьей партии, поведя 8:4. Однако «Локомотив» на этот раз не собирался отдавать ни сета, и счёт по ходу партии сравнялся – 18:18. Итог третьей партии – 25:23 в пользу хозяек площадки: у «Ленинградки» 21 очко набрала Анастасия Гарелик.

Следующий матч – 29 марта.


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