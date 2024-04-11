Волейбольная «Ленинградка» победила «Динамо Ак-Барс» и сократила отставание в полуфинальной серии, счёт теперь 1–2

В спорткомплексе СПбГМТУ, вмещающем более двух тысяч зрителей, состоялся третий матч полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги. «Ленинградка» сумела выиграть в самый нужный момент и как минимум продлить сезон, хотя начиналось всё в этой встрече не слишком радужно для коллектива Александра Кашина.

Брайелин Мартинес и Элена Пьетрини повели казанскую команду за собой, и гостьи выиграли стартовый сет со счётом 25:21. Но Анастасия Гарелик показала свои лидерские качества и спортивное мастерство, удачно заиграла и Валерия Романова. Так «Ленинградка» сравняла счёт (счёт второй партии – 25:23), получив хорошее психологическое подспорье для столь важной победы.

Поведя 9:5 в дебюте следующего сета, «Дикие Пчёлы» позволили соперницам догнать и перегнать себя – 16:18. Однако Романова и Анна Шевченко помогли своей команде взять важнейший третий сет, счёт – 25:23 в пользу «Ленинградки». Проигрывая 1–2 по сетам, казанская команда не нашла внутренних резервов для упорной борьбы. 25:19 в четвёртой партии и 3–1 по сетам позволяют «Ленинградке» нанести «Динамо Ак-Барсу» первое для казанской команды поражение в этом плей-офф. Гарелик набрала 25 очков за этот матч, Романова – 19.

Четвёртая игра состоится 11 апреля.











