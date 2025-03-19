«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» в четырёх партиях и вышла в полуфинал женской волейбольной Суперлиги: Чернова набрала 22 очка, Гарелик – 21

В прошлом сезоне волейбольный клуб «Ленинградка» из Северной столицы тоже пробился в полуфинал Суперлиги, но не сумел преодолеть барьер казанского «Динамо-Ак Барса». И вот «Дикие Пчёлы» вновь пробились в число четырёх сильнейших команд Суперлиги, выиграв третий матч серии у челябинского «Динамо-Метара» со счётом 3–1.

Стартовый сет протекал в равной борьбе – 5:5, 13:13, 18:18. Эйс Анны Мельниковой позволяет «Ленинградке» добиться небольшого перевеса, достаточного для победы в концовке – 25:21. Челябинки вырвались вперёд в дебюте второго сета, но «Ленинградка» сумела почти догнать соперниц – 17:18. Здесь отличились Виктория Руссу и Александра Мамедова, и динамовки побеждают во второй партии, итоговый счёт – 25:22.

«Питерец.ру» ожидал упорной борьбы в третьем сете, но команда Александра Кашина уверенно взяла ключевую партию со счётом 25:16. «Ленинградка» захватила лидерство и в четвёртой партии – 6:2 сменились на табло спорткомплекса СПбГМТУ на 12:4, а затем и 17:9. Однако «Динамо-Метар» сократило отрыв, но тай-брейка добиться не сумело: «Ленинградка» выиграла четвёртый сет со счётом 25:20, а с ним и весь матч. По 22 очка в этой встрече набрали петербурженка Анастасия Чернова и Мамедова.