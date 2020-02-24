«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги

Поражение в Нижнем Тагиле от «Уралочке» не помешало «Ленинградке» попасть в число участников плей-офф. «Уралочка» выиграла со счётом 3–0, хотя только во второй партии хозяйкам удалось добиться преимущества в 6 очков.

Команда Николая Карполя получила большое преимущество в стартовом сете (14:8), после чего «Ленинградке» удался рывок – 4 очка подряд. В дальнейшем петербурженки смогли вырваться вперёд (21:20), но партию взяла «Уралочка», итоговый счёт – 25:23.

Приунывшая «Ленинградка» вновь сильно отстала по ходу второго сета, который команда Карполя выиграла с максимальным преимуществом в этом матче (25:19). В эндшпиле третьей партии «Ленинградка» вела 3 очка, но отсутствие Анастасии Гарелик позволило «Уралочке» догнать и перегнать – 22:25 и 0–3.

После игры главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин отметил хорошую игру Парубец и посетовал на то, что по ходу встречи выбыла Гарелик. «Питерец.ру» знает, что соперником «Ленинградки» в плей-офф будет клуб «Динамо-Казань». 2 февраля эти команды встречались в Санкт-Петербурге: тогда «Ленинградка» уступила 1–3.