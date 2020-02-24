ента новостей

18:56
Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”
18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
09:05
Трамп захотел примирения
08:14
Как выбирать торты и пирожные
09:36
Чего боятся люди в случае ухода Путина
09:12
Летать стали чаще
22:18
«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе
19:55
Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге
19:52
Презентация книги стихов Сергея Казука
19:47
В Петербурге изъяли 128 килограммов запрещённой к ввозу продукции
19:44
В Петербург не пустили зараженные томаты
19:41
В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»
19:38
ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной
19:35
Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря
19:32
Реализация «Северного потока-2» продолжится
09:19
Путин поблагодарил США
08:57
Студии стали дороже
23:33
Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»
23:27
В Историческом парке в преддверии Международного женского дня стартуют новые экскурсии «ЯДЫ И НАРЯДЫ»
20:57
Петербуржцы не поддерживают «мусорную» политику местных властей
18:22
Сергей Семак: «Халк и Витсель больше не приедут в Россию»
09:34
Въезд для китайцев запрещен
08:30
Путин и Беглов встретились в Петербурге
00:04
Выставка «Формы движения»
16:14
В Петербурге эвакуируют суды
16:05
В Ленобласти ветеранов наградят юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
11:05
В Петербурге назначен новый руководитель Комитета по физической культуре и спорту
07:51
В Петербурге эпидемия
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги

«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги

0
94
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Заняв восьмое место, «Ленинградка» сыграет в первом раунде с казанским «Динамо».

Поражение в Нижнем Тагиле от «Уралочке» не помешало «Ленинградке» попасть в число участников плей-офф. «Уралочка» выиграла со счётом 3–0, хотя только во второй партии хозяйкам удалось добиться преимущества в 6 очков.

Команда Николая Карполя получила большое преимущество в стартовом сете (14:8), после чего «Ленинградке» удался рывок – 4 очка подряд. В дальнейшем петербурженки смогли вырваться вперёд (21:20), но партию взяла «Уралочка», итоговый счёт – 25:23.

Приунывшая «Ленинградка» вновь сильно отстала по ходу второго сета, который команда Карполя выиграла с максимальным преимуществом в этом матче (25:19). В эндшпиле третьей партии «Ленинградка» вела 3 очка, но отсутствие Анастасии Гарелик позволило «Уралочке» догнать и перегнать – 22:25 и 0–3.

После игры главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин отметил хорошую игру Парубец и посетовал на то, что по ходу встречи выбыла Гарелик. «Питерец.ру» знает, что соперником «Ленинградки» в плей-офф будет клуб «Динамо-Казань». 2 февраля эти команды встречались в Санкт-Петербурге: тогда «Ленинградка» уступила 1–3.

Все по теме: волейбол ВК «Ленинградка»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-02-2020, 13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
25-03-2019, 13:41
«Ленинградка» сыграет в плей-офф с лидером Суперлиги
4-03-2019, 21:51
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла лидеру
27-10-2017, 18:03
Капитан «Ленинградки» вошла в символическую сборную 4-го тура Суперлиги
13-02-2017, 23:17
Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона
16-10-2016, 13:56
«Ленинградка» смогла выиграть одну партию у казанского «Динамо»

Происшествия на дорогах

0
90
Вчера, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
388
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
428
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
0
576
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх