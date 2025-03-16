После поражения волейбольной «Ленинградки» от челябинского клуба «Динамо-Метар» счёт в четвертьфинальной серии плей-офф стал 1–1

Разочарованием обернулся для волейбольной команды «Ленинградка» визит в Челябинск. В первом матче серии 1/4 финала Суперлиги «Дикие Пчёлы» переиграли челябинский «Динамо-Метар» со счётом 3–1 (счёт по партиям – 20:25, 30:28, 25:19, 25:22). В стартовой встрече серии отличилась результативностью Анастасия Гарелик, набравшая 24 очка. А Дарья Малыгина блеснула на блоке – целых 8 «зачехлённых» челябинских атак.

Хорошая игра Анастасии Мамедовой позволила южноуральским динамовкам захватить лидерство первой партии второго матча серии плей-офф: «Динамо-Метар» выиграло этот сет со счётом 25:17. «Ленинградка» приложила максимум усилий, чтобы счёт по партиям не стал 0–2. Во втором сете петербурженки вели в счёте – 5:2 и 16:13. Но хозяйки площадки сумели догнать и перегнать, и уже динамовки ведут 23:20. Напряжённая концовка второй партии сложилась в пользу «Динамо-Метара» – 28:26.

Челябинские волейболистки не стали напрягаться в следующем сете: «Ленинградка» выиграла третью партию со счётом 25:16. «Питерец.ру» надеялся, что «Пчёлки» добьются тай-брейка, однако третью партию сумели выиграть динамовки – 25:18, не помогла и впечатляющая результативность Гарелик (за весь матч диагональная набрала 28 очков).