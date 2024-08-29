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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» после поражений от «Тулицы» и «Локомотива» победила «Протон» на Кубке Легенд

Волейбольная «Ленинградка» после поражений от «Тулицы» и «Локомотива» победила «Протон» на Кубке Легенд

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Выездной раунд Кубка Легенд обернулся для «Диких Пчёл» двумя поражениями на старте турнира.

Не такого начала нового волейбольного сезона был вправе ожидать от своей команды главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин. В первом матче Кубка Легенд «Пчёлки» не смогли взять ни одной партии у «Тулицы», не относящейся к грандам женской Суперлиги. Справедливости ради «Питерец.ру» отмечает, что борьба в каждом из сетов была крайне упорной, но «Ленинградке» каждый раз не везло 23:25, 23:25, 24:26 и 0–3 по партиям. Никто не удивится тому, что Анастасия Гарелик в который раз первенствовала по показателю «результативность» (19 очков).

Проиграла «Ленинградка» и стартовый сет следующего матча с калининградским «Локомотивом» – 19:25. Но во втором сете «Пчёлы» стали по-настоящему дикими, просто растерзав защиту хозяек площадки, счёт – 25:13 в пользу петербурженок. Однако этот всплеск не повлиял на общий итог встречи – следующие две партии завершились в пользу «Локомотива» (в четвёртом сете счёт был просто неприличным – 25:11).

После двух подряд фиаско «Ленинградка» сумела выиграть третий матч калининградского этапа Кубка Легенд, превзойдя в четырёх сетах саратовский «Протон». Несмотря на обидно проигранный «на балансе» второй сет (24:26), волейболистки «Ленинградки» победили и улучшили себе настроение.


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