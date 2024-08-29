Волейбольная «Ленинградка» после поражений от «Тулицы» и «Локомотива» победила «Протон» на Кубке Легенд

Не такого начала нового волейбольного сезона был вправе ожидать от своей команды главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин. В первом матче Кубка Легенд «Пчёлки» не смогли взять ни одной партии у «Тулицы», не относящейся к грандам женской Суперлиги. Справедливости ради «Питерец.ру» отмечает, что борьба в каждом из сетов была крайне упорной, но «Ленинградке» каждый раз не везло – 23:25, 23:25, 24:26 и 0–3 по партиям. Никто не удивится тому, что Анастасия Гарелик в который раз первенствовала по показателю «результативность» (19 очков).

Проиграла «Ленинградка» и стартовый сет следующего матча с калининградским «Локомотивом» – 19:25. Но во втором сете «Пчёлы» стали по-настоящему дикими, просто растерзав защиту хозяек площадки, счёт – 25:13 в пользу петербурженок. Однако этот всплеск не повлиял на общий итог встречи – следующие две партии завершились в пользу «Локомотива» (в четвёртом сете счёт был просто неприличным – 25:11).

После двух подряд фиаско «Ленинградка» сумела выиграть третий матч калининградского этапа Кубка Легенд, превзойдя в четырёх сетах саратовский «Протон». Несмотря на обидно проигранный «на балансе» второй сет (24:26), волейболистки «Ленинградки» победили и улучшили себе настроение.



