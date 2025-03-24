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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 8-го тура этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии и делит 3–5 места

Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 8-го тура этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии и делит 3–5 места

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
На фото – вице-президент ФИДЕ, экс-чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд делает символический первый ход в партии Дешмух – Баделько.

На Кипре продолжается представительный турнир серии Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие российская шахматистка Александра Горячкина. «Питерец.ру» не до конца ещё разобрался в тонкостях подсчёта очков в общем зачёте, но знает: шансы Горячкиной на попадание в число участниц претендентского турнира высоки.

В 8-м туре «Гордость Ямала» встречалась со своей соперницей по Кубку мира в Баку Харикой Дронавалли из Индии: тот матч выиграла Горячкина, кипрская партия принципиальных соперниц завершилась вничью. Перед выяснением отношений с Дронаалли Горячкина играла с двумя аутсайдерами турнира в Никосии – Ольгой Баделько (Австрия) и Элизабет Пётц (Германия). Ни Баделько, ни Пётц Горячкиной победить не удалось, но турнирное положение россиянки достаточно устойчивое. По итогам 8-го тура набравшая 4,5 очка Горячкина делит 3–5 места. В заключительном туре у Горячкиной – партия чёрными.

Вишванатан Ананд не зря подходил к столику с Дивьёй Дешмух и Ольгой Баделько: эта партия 8-го тура завершилась результативно. Дешмух до этого пять раз сыграла вничью и дважды проиграла, но победа над ранее представлявшей Россию Баделько позволила индийской шахматистке занять промежуточное седьмое место (у Дешмух – 3,5 очка).

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