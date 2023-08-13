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Питерец.ру » Спорт » На шахматном Кубке мира в Баку отличилась Полина Шувалова, которая смогла победить «по заказу», Ян Непомнящий и Александра Горячкина в своих матчах ждут тай-брейков

На шахматном Кубке мира в Баку отличилась Полина Шувалова, которая смогла победить «по заказу», Ян Непомнящий и Александра Горячкина в своих матчах ждут тай-брейков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Горячкина в матче на первенство мира сама выигрывала решающую классическую партию «по заказу».

На мужском Кубке мира в Баку («Питерец.ру» не может привыкнуть к наименованию «общий») стала известна первая пара четвертьфиналистов – это Магнус Карлсен (рейтинг ФИДЕ – 2835) и Доммараджу Гукеш (2751). Если в прошлом раунде экс-чемпион мира из Норвегии прошёл почти юниора, то в 1/8 финала Карлсен легко справился с шахматным пенсионером. Индиец Гукеш без особого напряжения выбил из борьбы уже завершившего (с его слов) профессиональную карьеру Ванг Хао из КНР.

Ян Непомнящий довольно блекло сыграл две классические партии с соотечественником Гукеша Видитом и теперь попробует преодолеть сопротивление Видита в укороченных партиях. Предыдущий свой тай-брейк на Кубке мира Непомнящий триумфально выиграл у Нихала Сарина (снова – Индия). Ещё два представителя Индии сразятся между собой в четверьфинале – это Арджун Эригайси и победитель Накамуры Рамешбабу Прагнанандха. Будет и американский четвертьфинал – Фабиано Каруана встретится с Леньером Домингесом.

В женском Кубке мира спортивный подвиг совершила Полина Шувалова, добившись тай-брейка с Нургюль Салимовой (Болгария). Александра Горячкина и Харика Дронавалли ещё поспорят в укороченном режиме, а первой полуфиналисткой стала Тань Чжунъи из КНР.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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