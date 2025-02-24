Российская шахматистка Александра Горячкина победила Хампи Конеру из Индии в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако: партия продолжалась 62 хода

Россиянка Александра Горячкина навёрстывает упущенное после неожиданного поражения от соотечественницы Екатерины Лагно в стартовом туре очередного этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Монако. В 6-м туре «Гордость Ямала» белыми играла с Хампи Конеру – ещё одной участницей претендентского турнира в канадском Торонто. Была разыграна испанская партия, и долгое время на доске были явные ничейные контуры. Однако белые нашли возможно взломать оборону чёрных, и на 62-м ходу партия завершилась победой Горячкиной. Набрав 3,5 очка из 6 возможных, Горячкина делит с Бат Монгонтуул 2–3 места.

Лидирует Лагно, у которой 4 очка. В этом туре супруга гроссмейстера Александра Грищука сыграла вничью со швейцарской шахматисткой Александрой Костенюк. «Питерец.ру» не удивлён подобному исходу партии Лагно – Костенюк, продолжавшейся 28 ходов: обе соперницы слишком хорошо знают манеру игры друг друга.

Победа над Сарасадат Хадемальшарьех из Франции позволила китайской шахматистке Тань Чжунъи набрать 3 очка и подтянуться к группе лидеров. Тань Чжунъи делит 4–7 места с Конеру, Хадемальшарьех и Костенюк. Неудачно пока играет в Монако Бибсара Асаубаева из Казахстана – всего 2,5 очка. У Харики Дронавалли из Индии – 2 очка.