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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии белыми сыграла вничью с Ольгой Баделько, которая теперь представляет Австрию

Российская шахматистка Александра Горячкина в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии белыми сыграла вничью с Ольгой Баделько, которая теперь представляет Австрию

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
22-летняя Баделько (на фото) выступала и за Белоруссию, и за Россию.

Партия с ныне представляющей Австрию Ольгой Баделько была очень важна для Александры Горячкиной в турнирном отношении. Победа белыми над более слабой по рейтингу соперницей (рейтинг Горячкиной – 2548, у новой примы австрийских шахмат – 2429 пункта ЭЛО) могла если не гарантировать, то весьма приблизить россиянку к попаданию на претендентский турнир.

«Питерец.ру» напоминает: Горячкина отобралась в Торонто – 2024 именно через серию турниров Гран-при ФИДЕ (хотя Александра ещё и выиграла в 2023 году Кубок мира, подтвердив свою высочайшую шахматную квалификацию). Свою единственную пока победу на кипрском этапе Горячкина одержала именно белыми – в 4-м туре над Ставрулой Цолакиду из Греции.

Баделько можно назвать неожиданной участницей престижной серии турниров: вероятно, помогла смена шахматного гражданства. Начала кипрский турнир экс-белоруска и участница Суперфинала чемпионата России в Царском Селе с поражения, в 4-м туре снова проиграла – Харике Дронавалли из Индии. Но партия Горячкина – Баделько завершилась вничью: теперь набравшая 3,5 очка россиянка делит ещё с двумя участницами турнира 3–5 места. У Баделько – 2 очка и 9-е место (замыкает таблицу Элизабет Пётц из Германии – 1,5 очка).



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