Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре

Екатерина Лагно всё ближе к победе на турнире (можно смело добавлять приставу «супер») в Монако. В очередном туре соперницей Лагно была экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, итог – ничья на 107-м ходу. Эта партия может изучаться в шахматных секциях: тема – «спасение эндшпиля ферзь против ферзя и слона». Именно подобное окончание пришлось в 7-м туре вытягивать супруге гроссмейстера Александра Грищука – и российская шахматистка справилась с этой нелёгкой задачей.

Игравшая белыми Тань Чжунъи с 77-го хода имела лишнего слона в ферзевом эндшпиле, но экзамен на знание теории Лагно выдержала. Теперь у Лагно – 4,5 очка, единоличное первое место и партия белыми с Хампи Конеру из Индии в следующем туре.

На контрасте с приключениями в партии Тань Чжунъи – Лагно другая российская шахматистка Александра Горячкина без борьбы заработала пол-очка в партии с Элизабет Пётц (Германия). Всего 11 ходов понадобилось Пётц и Горячкиной, чтобы убедиться, что дальше играть бессмысленно. «Питерец.ру» напоминает: Горячкина ранее играла в Монако партии по 60–90 ходов, а в этом туре решила отдохнуть.

Горячкина, Конеру и Бат Монгонтуул набрали по 4 очка и делят 2–4 места. Конеру в 7-м туре выиграла у Сарасадат Хадемальшарьех.