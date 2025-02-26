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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре

Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Александра Горячкина тоже сыграла в этом туре вничью: эта партия завершилась раньше других.

Екатерина Лагно всё ближе к победе на турнире (можно смело добавлять приставу «супер») в Монако. В очередном туре соперницей Лагно была экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, итог – ничья на 107-м ходу. Эта партия может изучаться в шахматных секциях: тема – «спасение эндшпиля ферзь против ферзя и слона». Именно подобное окончание пришлось в 7-м туре вытягивать супруге гроссмейстера Александра Грищука – и российская шахматистка справилась с этой нелёгкой задачей.

Игравшая белыми Тань Чжунъи с 77-го хода имела лишнего слона в ферзевом эндшпиле, но экзамен на знание теории Лагно выдержала. Теперь у Лагно – 4,5 очка, единоличное первое место и партия белыми с Хампи Конеру из Индии в следующем туре.

На контрасте с приключениями в партии Тань Чжунъи – Лагно другая российская шахматистка Александра Горячкина без борьбы заработала пол-очка в партии с Элизабет Пётц (Германия). Всего 11 ходов понадобилось Пётц и Горячкиной, чтобы убедиться, что дальше играть бессмысленно. «Питерец.ру» напоминает: Горячкина ранее играла в Монако партии по 60–90 ходов, а в этом туре решила отдохнуть.

Горячкина, Конеру и Бат Монгонтуул набрали по 4 очка и делят 2–4 места. Конеру в 7-м туре выиграла у Сарасадат Хадемальшарьех.

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