«Динамо-ЛО» со счётом 3–0 выиграло первый матч плей-офф Суперлиги у клуба «Газпром-Югра»

Шестое место «Динамо-ЛО» в регулярном сезоне волейбольной Суперлиги можно считать прекрасным результатом. Ведь сосновоборцы отстали только от признанных лидеров отечественного клубного волейбола – «Зенита-Казани», московского «Динамо», «Белогорья», новосибирского «Локомотива» и петербургского «Зенита» (именно в таком порядке эти команды расположились в итоговой таблице).

В первом раунде плей-офф клубу из Ленобласти противостоит «Газпром-Югра», и результат первой встречи в Сургуте стал триумфом команды Александра Климкина: «Динамо-ЛО» в гостях победило в трёх партиях и теперь просто обязано проходить в следующий раунд. Самым известным волейболистом в составе сургутской команды можно назвать Виталия Папазова: в этой встрече он набрал 12 очков.

В стартовом сете упорная борьба шла до выхода на подачу Константина Тюшкевича, и динамовцы выиграли первую партию со счётом 25:20. Во втором сете борьбы не получилось – «+14» преимущество динамовцев по итогам партии. Но в третьем отрезке встречи счёт был 22:22, после чего гости набрали три решающих очка. «Питерец.ру» отмечает лучших по результативности в составе «Динамо-ЛО»: по 11 очков набрали Дмитрий Коленковский и Денис Бирюков, у Осниэля Мергарехо – 10 очков.