«Динамо-ЛО» выиграло матч с солигорским «Шахтёром» в трёх сетах в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги в сезоне – 2023/2024

Завершается волейбольный чемпионат России для команды «Динамо-ЛО» из Ленобласти. Вероятное 9-е место по сравнению с прошлым сезоном выглядит едва ли не как провал. К тому же сосновоборский клуб в регулярном сезоне временами смотрелся очень солидно. Не повезло в плей-офф: коллектив из Ленобласти мог пройти барьер новоуренгойского «Факела», но 0–3 в ответной встрече 27 марта отправили «Динамо-ЛО» в утешительный раунд за 9–12 места.

«Питерец.ру» заметил отсутствие Андрея Марченко в составе «Шахтёра»: это могло повлиять на то, что первые два сета достались «Атомным Парням» довольно легко. Денис Бирюков и Сергей Пирайнен постарались в стартовой партии, которую динамовцы выиграли со счётом 25:17. Во второй партии солигорские «горняки» сопротивлялись более упорно, но в ключевой момент сработала подача Константина Тюшкевича: итоговый перевес «Динамо-ЛО» в этом сете составил 5 очков.

В третьей партии был счёт и 20:20, и даже 30:30. Решающее очко динамовцам принёс Денис Шенкель, и эта победа для динамовцев Ленобласти пятой подряд в соревновании за 9–12 места. В воскресенье «Динамо-ЛО» завершил утешительный турнир матчем с клубом «Газпром-Югра».

А в финальной серии плей-офф «Зенит-Казань» ведёт 2–0.