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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков

«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков

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48
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
В 5-м туре волейбольной Суперлиги клуб из Ленобласти сыграл лучше, чем петербургский «Зенит».

«Питерец.ру» уже сообщал о поражении «Зенита» от столичного «Динамо» в очередном туре волейбольной Суперлиги: главная причина – отсутствие ряда ключевых для «сине-бело-голубых» игроков. А вот областное «Динамо-ЛО» сумело довольно легко выиграть у записного аутсайдера чемпионата – команды НОВА.

Лишь недонастроем на столь лёгкого соперника (ранее НОВА проиграла все четыре матча, взял всего лишь один сет) можно объяснить проигрыш командой Александра Климкина стартовой партии. Климкин выставил на этот матч следующий стартовый состав: Тюшкевич, Пирайнен, Ивович, Скримов, Довгань, Каюмов и Шишкин.

Эйсы Литвинова помогли гостям захватить лидерство на старте матча, и первую партию динамовцы проиграли со счётом 22:25. В дальнейшем «Динамо-ЛО» полностью контролировало игру и выиграло три следующих сета (счёт – 25:19, 25:16, 25:14). Лучшим по результативности в составе победителей стал легионер Марко Ивович, набравший 20 очков.

Эта победа стала для динамовцев из Ленобласти четвёртой в пяти турах Суперлиги. «Динамо-ЛО» занимает пятое место, отставая от квартета лидеров российского чемпионата – «Факела», московского «Динамо», новосибирского «Локомотива» и «Белогорья». 18 ноября «Динамо-ЛО» сыграет в Казани.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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