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Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» неожиданно проиграло дома клубу «Газпром-Югра»: так завершилась победная серия в 8 матчей

Волейбольное «Динамо-ЛО» неожиданно проиграло дома клубу «Газпром-Югра»: так завершилась победная серия в 8 матчей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
В который раз сработало понятие «неудобного соперника», которым «Газпром-Югра» является для сосновоборцев.

Только «Питерец.ру» решил, что «Динамо-ЛО» уже перешло на качественно новый уровень игры и результата (сосновоборский клуб смог влезть в первую четвёрку мужской Суперлиги!), как случилась обидная осечка в поединке с сургутской командой, да ещё и на своей площадке. Матч динамовцев из Ленобласти и «Газпрома-Югры» проходил в Академии волейбола Платонова, и первый сет завершился со счётом 25:17 в пользу коллектива Александра Климкина. Хорошо подавал Денис Шенкель, хорошо отыграл стартовую партию и Денис Бирюков.

Главный тренер гостей Рафаэль Хабибуллин не захотел смириться с надвигающимся поражением, и произвёл эффективную замену: в игру вступил Дмитрий Красиков. Да ещё и Шенкель травмировался, что позволило «Газпрому-Югре» взять вторую партию со счётом 25:23 и догнать сосновоборцев. Динамовцы вели по ходу третьего сета (15:11), но здесь сказал своё веское слово в составе гостей Шахбанмирзаев. Именно его усилиями гости догнали и перегнали «Динамо-ЛО» в этой партии и выиграли важный сет с минимальной разницей.

Шахбанмирзаев солировал и в четвёртом отрезке встречи, и сдержать его динамовцам не удалось – 25:21 и 3–1 по сетом в пользу «Газпрома-Югры». А «Динамо-ЛО» теперь делит 4–5 места с «Белогорьем».


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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