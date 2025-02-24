Волейбольное «Динамо-ЛО» на тай-брейке пересилило «Кузбасс», в гостях победив команду Сергея Троцкого со счётом 3–2

Очень увлекательным получился матч регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги между кемеровским «Кузбассом» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Стартовая партия проходила в равной борьбе, счёт по ходу стартового сета был равным – 12:12. Поддержка трибун помогла кемеровской команде в концовке – 25:20 в первой партии и 1–0 в матче.

А вот концовка второго сета сложилась в пользу «Динамо-ЛО» (постарались Павел Авдоченко и Денис Бирюков), счёт – 25:23 в пользу команды Александра Климкина. Динамовцы лидировали по ходу третьей партии, но сильнее оказался «Кузбасс» – 25:21 и 2–1 в матче в пользу хозяев площадки.

«Питерец.ру» отмечает эйс Назара Литвиненко, который помог динамовцам выиграть напряжённую концовку четвёртого сета (счёт – 25:22 в пользу сосновоборцев) и добиться тай-брейка. «Кузбасс» вырвался вперёд в начале укороченной партии – 5:3, но сработали подачи Бирюкова. Победное очко динамовцам принёс на блоке Дмитрий Коленковский – 15:11 и 3–2 в матче.

Самым результативным у победителей стал набравший 25 очков Авдоченко, у Бирюкова – 18 очков, Осниэль Мергарехо записал на свой лицевой счёт 16 очков. В составе «Кузбасса» 29 очков набрал Егор Сиденко, у Романа Пакшина – 15 очков.