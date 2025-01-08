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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги

«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Первый сет выиграла команда из Сургута, после чего динамовцы Ленобласти взяли нити игры в свои руки.

Петербургский волейбольный «Зенит» на мажорной ноте завершил прошедший календарный год, обыграв в гостях новосибирский «Локомотив». Но «Питерец.ру» не забывает и о команде из Ленобласти: сосновоборское «Динамо-ЛО» свой очередной матч выиграло.

Клубный сайт «Динамо-ЛО» отметил непривычное сочетание игроков в стартовом составе – не исключено, что определённая несогласованность в действиях на площадке привела «Атомных Парней» к фиаско в первом сете. Несмотря на все старания динамовского связующего Константина Тюшкевича, «Газпрому-Югре» удалось взять стартовую партию со счётом 25:22 (помогли эйсы Иванова и Масько).

Разозлённые таким началом динамовцы буквально растерзали соперника во втором сете, счёт – 25:14. Подача Назара Литвиненко позволила «Динамо-ЛО» получить перевес уже в дебюте следующей партии, однако напомнил о себе Виталий Папазов, и равенство – сначала 11:11, а затем и 20:20. Но в концовке третьего сета удача сопутствовала команде Александра Климкина – 25:21.

Литвиненко и Денис Шенкель внесли весомый вклад в победу хозяев в четвёртой партии, которая завершила матч. Итог – 10 очков преимущества в четвёртом сете и 3–1 в пользу «Динамо-ЛО». Следующий соперник динамовцев – оренбургский «Нефтяник».

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