«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги

Петербургский волейбольный «Зенит» на мажорной ноте завершил прошедший календарный год, обыграв в гостях новосибирский «Локомотив». Но «Питерец.ру» не забывает и о команде из Ленобласти: сосновоборское «Динамо-ЛО» свой очередной матч выиграло.

Клубный сайт «Динамо-ЛО» отметил непривычное сочетание игроков в стартовом составе – не исключено, что определённая несогласованность в действиях на площадке привела «Атомных Парней» к фиаско в первом сете. Несмотря на все старания динамовского связующего Константина Тюшкевича, «Газпрому-Югре» удалось взять стартовую партию со счётом 25:22 (помогли эйсы Иванова и Масько).

Разозлённые таким началом динамовцы буквально растерзали соперника во втором сете, счёт – 25:14. Подача Назара Литвиненко позволила «Динамо-ЛО» получить перевес уже в дебюте следующей партии, однако напомнил о себе Виталий Папазов, и равенство – сначала 11:11, а затем и 20:20. Но в концовке третьего сета удача сопутствовала команде Александра Климкина – 25:21.

Литвиненко и Денис Шенкель внесли весомый вклад в победу хозяев в четвёртой партии, которая завершила матч. Итог – 10 очков преимущества в четвёртом сете и 3–1 в пользу «Динамо-ЛО». Следующий соперник динамовцев – оренбургский «Нефтяник».