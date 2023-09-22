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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» после четырёх подряд поражений одержало победу в матче на «Кубок Столетия»: новосибирский «Локомотив» обыгран в четырёх партиях

«Динамо-ЛО» после четырёх подряд поражений одержало победу в матче на «Кубок Столетия»: новосибирский «Локомотив» обыгран в четырёх партиях

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Самым известным волейболистом в составе соперника можно назвать Ильяса Куркаева.

«Питерец.ру» рад за «областной» волейбольный клуб «Динамо-ЛО», которому удалось прервать серию поражений на «Кубке Столетия». Особой критики команда Александра Климкина не заслужила: тягаться с московским «Динамо» трудно даже «Зениту», а «Факелу» проиграли только на тай-брейке. И вот динамовцам из Ленобласти удалось взять реванш у новосибирского «Локомотива», обыграв железнодорожников с тем же счётом 3–1.

Климкин выпустил в основе Назара Литвиненко, дав отдохнуть Сергею Пирайнену. Сосновоборцы получили перевес 6:3 в дебюте матча, однако первая партия была выиграна «Локомотивом» со счётом 25:19. Хорошую игру показали в первом сете Казаченков, Куркаев и Костадинов, а у динамовцев отметились хорошими игровыми эпизодами Константин Тюшкевич и Денис Шенкель.

В дальнейшем ход матча кардинально поменялся: уже следующую партию «Локомотив» проиграл (21:25), сыграли роль и хорошие подачи, и старания Тюшкевича. Самое простое в волейболе – забить первым темпом, что наглядно продемонстрировали сопернику динамовцы Фаннур Каюмов и Артём Довгань.

«Динамо-ЛО» смогло развить успех в третьем сете, выиграв этот отрезок встречи со счётом 25:22. В четвёртой партии команды играли до счёта 28:26 в пользу динамовцев.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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