«Факел Ямал» смог выиграть у «Динамо-ЛО» только стартовую партию: третья подряд победа клуба из Ленобласти в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги

«Динамо-ЛО» продолжает радовать своих поклонников: после выигрышей у «Газпрома-Югры» и «Оренбуржья» одержана победа и над клубом «Факел Ямал». «Питерец.ру» заметил, что «Атомные Парни» вообще выдали ударный отрезок регулярного чемпионата, ведь до поражения в дерби от «Зенита» динамовцы из Ленобласти и вовсе выиграли пять раз подряд, в том числе – и у московского «Динамо» на тай-брейке.

Несмотря на успешные подачи Максимилиано Каванны на первых минутах матча с «Факелом», стартовая партия сложилась не в пользу сосновоборцев. Гости достаточно быстро отыграли дефицит в 3 очка, и счёт по ходу первого сета стал 7:7. При счёте 13:19 тренерский штаб «Динамо-ЛО» бросил в бой Константина Тюшкевича и Назара Литвиненко, но чуда не произошло – 18:25 и лидерство ямальцев по партиям.

Тюшкевич отличился во втором сете, который завершился со счётом 25:17 в пользу динамовцев. Третью партию коллектив Александра Климкина взял с тем же счётом. В четвёртом сете «Факел Ямал» упорно сопротивлялся: борьба продолжалась до концовки. Несмотря на все усилия гостей, Литвиненко смог стать героем решающего розыгрыша, итог четвёртой партии – 25:22 в пользу «Динамо-ЛО».

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет команда МГТУ.



