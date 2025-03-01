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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в четырёх партиях проиграл московскому «Динамо»

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в четырёх партиях проиграл московскому «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Динамовский сайт назвал матч в Санкт-Петербурге «роскошным».

«Питерец.ру» не хочет вспоминать времена, когда волейбольный «Зенит» постоянно проигрывал московскому «Динамо»: с тех пор статистика личных встреч немного выправилась в пользу «сине-бело-голубых». Достаточно напомнить, что «Зенит» победил динамовцев в Москве в первом круге в ноябре.

На этот раз счёт был «зеркальным» тому московскому матчу: снова выиграли гости со счётом 3–1. Эйс Цветана Соколова позволил динамовцам получить решающее преимущество в стартовом сете – 21:17. Итог первой партии – 25:22 в пользу московских гостей. «Зенит» вырвался вперёд во втором сете (10:7), однако в концовке удача улыбнулась москвичам, и счёт первой партии повторился – снова 25:22 в пользу коллектива Константина Брянского.

Равная игра в третьем отрезке встречи – и снова напряжённая концовка, начавшаяся со счёта 19:19. Здесь сильнее был «Зенит» – 25:23 и 1–2 в матче. В четвёртом сете старался на подаче Максим Космин, но гости склонили чашу весов в свою пользу – 25:21 и 3–1 по сетам в пользу «Динамо».

Самым результативным в составе петербуржцев стал Марлон Янт, набравший 12 очков. Владислав Бабкевич выдал довольно бледную для себя статистику. В воскресенье 2 марта «Зенит» принимает МГТУ и должен побеждать.

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