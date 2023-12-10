Волейбольный «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в 9-м туре Суперлиги, и это закономерный результат

«Питерец.ру» не знает, радоваться ли за «Динамо-ЛО» или огорчаться за потерпевший уже пятое поражение в Суперлиге – 2023/2024 «Зенит». У «сине-бело-голубых» много причин для объяснения слабого старта в этом сезоне, однако возможно кардинальное решение – увольнение главного тренера Виктора Сидельникова.

В матче с динамовцами из Ленобласти команда Сидельникова понесла ещё одну и очень существенную потерю – не смог доиграть матч либеро Женя Гребенников. Француз покинул площадку из-за повреждения колена, и Семёну Кривитченко пришлось играть за двоих. Стартовый сет прошёл в равной борьбе, но Тюшкевич в решающий момент сумел накрыть блоком Железнякова, и сосновоборцы выиграли стартовый сет со счётом 25:23. Гости вырвались вперёд по ходу второй партии (15:9 в пользу «Зенита»), но зрители своей поддержкой помогли динамовцам догнать и перегнать – 25:22 и 2–0 в матче.

Проигрывать эту встречу всухую «Зенит» желания не имел, и третья партия завершилась в пользу клуба из Санкт-Петербурга (25:19), при этом преуспел на подаче Космин. В четвёртом сете разыгрался Тюшкевич, а победный мяч вколотил Бирюков – 25:16 и 3–1 в пользу «Динамо-ЛО» в этом принципиальном матче.

13 декабря «Зенит» сыграет дома с «Факелом».







