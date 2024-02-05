Сенсация от волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга – победа в Москве над «Динамо»

Победа над столичным «Динамо» в трёх сетах в 20-м туре мужской волейбольной Суперлиги может стать важным шагом к возвращению «Зенита» из города на Неве на первые роли в чемпионате. Из-за различных причин (травмы ведущих игроков и нестабильность на тренерском мостике) «сине-бело-голубые» в сезоне – 2023/2024 не блистали, обитая в районе 8-го места. И вот – победа над максимально неудобным соперником, чему очень раз «Питерец.ру».«Догонялки» в первом сете московского матча завершились со счётом 28:26 в пользу гостей столицы. В решающий момент отличились Андрей Титич и Иван Яковлев, исполнивший решающий эйс. Обескураженный фиаско в первой партии коллектив Константина Брянского отпустил «Зенит» на 5 очков, не помогла хозяевам и замена Цветана Соколова на Романса Шкулявичуса. Итог второй партии – 25:17 в пользу «Зенита». В третьей партии Брянский выпустил сочетание, где Соколов и Шкулявичус играли вместе – но динамовцам это не помогло. Петербуржцы жаждали долгожданной победы над клубом, который постоянно обыгрывал «Зенит» в решающих матчах, поэтому и третью партию выиграли гости (25:20). Так была добыта очень важная и в спортивном, и в психологическом плане победа.

23 очка набрал у «Зенита» Владислав Бабкевич.



