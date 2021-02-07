Волейбольный «Зенит» дома уступил московскому «Динамо» 1–3

Раньше «Зенит» обыгрывал «Динамо», но в сезоне – 2020/2021 московский клуб задаёт тон в высшем волейбольном свете России. «Питерец.ру» посмотрел результаты команды Константина Брянского: победная серия «Динамо» впечатляет!

Проиграв в начале декабря «Факелу», динамовцы до встречи в Петербурге с «Зенитом» одержали 12 побед подряд. А вот «Зенит» перед рандеву с динамовцами уступил в гостях «Кузбассу» со счётом 1–3.

Такой же счёт и снова не в пользу «Зенита» был зафиксирован и в поединке с лидером чемпионата. При этом единственную выигранную партию, которой оказалась вторая, «сине-бело-голубые» взяли с редким для волейбола счётом 33:31. А ведь «Зенит» мог выиграть и стартовый сет, но разбазарил преимущество в 6 очков. Однако успех Адриана Бризара, который помог буквально вырвать у соперника второй сет, не повлиял на итог матча. То, что дальше происходило на площадке, красноречиво охарактеризовал зенитовский сайт:

«В общем и целом игровой перевес «Динамо» выглядел неоспоримым.»

В турнирной таблице команда Туомаса Саммелвуо сейчас борется за третье место с казанским «Зенитом».