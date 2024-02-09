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Питерец.ру » Спорт » Интереснейший волейбольный матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» продолжался пять сетов: Бабкевич набрал 41 очко

Интереснейший волейбольный матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» продолжался пять сетов: Бабкевич набрал 41 очко

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Подвиги диагонального «Зенита» Владислава Бабкевича не помогли команде Серджио Бузато победить.

«Питерец.ру» уверен: состоявшийся 7 февраля матч между «Зенитом» и «Локомотивом» из Новосибирска станет одной из самых интересных игр волейбольного сезона Суперлиги – 2023/2024. Вдохновлённый долгожданной победой над столичным «Динамо» в прошлом туре, «Зенит» рванул вперёд уже на старте матча с новосибирцами – 8:3 в дебюте встречи. Тренер гостей Пламен Константинов пытался попытался повлиять на ход борьбы заменами, но петербуржцы взяли стартовый сет со счётом 25:20. С таким же счётом «сине-бело-голубые» взяли и вторую партию, поведя 2–0.

Хозяевам нужно было завершать борьбу в третьем сете, но «Локомотив» сумел «зацепиться» за эту партию – 28:26. «Зенит» слишком уж уповал в этом сете на Владислава Бабкевича, который в итоге набрал рекордные 41 очко за матч, превзойдя предыдущее достижение Георга Грозера. Плохой приём подач соперника не позволил «Зениту» выиграть и следующий сет, в результате командам пришлось играть тай-брейк. Уставший Бабкевич совершил две решающие ошибки, и гости выиграли укороченную партию (19:17) и матч (3–2).

«Зенит» проиграл этот зрелищный матч, но команда не заслуживает упрёка. Свой следующий домашний матч «Зенит» проведёт 17 февраля с принципиальным соперником – «Динамо-ЛО».

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