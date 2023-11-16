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Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях проиграл московскому «Динамо» и откатился на восьмое место в Суперлиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
После 5-го тура «сине-бело-голубых» опережает и «Динамо-ЛО» из Ленобласти.

Не от хорошей жизни главному тренеру «Зенита» Виктору Сидельникову пришлось включать в заявку на важнейший матч регулярного чемпионата волейбольной Суперлиги Ричарда Шерпетиса. Про травмы Ключи даже вспоминать не хочется, а с «Динамо» не смогли сыграть ещё два игрока ротации. Громом среди ясного неба оказалось и отсутствие Яковлева, без которого шансы одолеть москвичей кратно уменьшились. А Полетаеву дали отдохнуть тренеры.

Сумей «Зенит» взять первый сет (у петербуржцев «полетела» подача), и результат встречи мог стать интригой. Однако коллектив Константина Брянского оказался удачливее в концовке стартового сета – 25:23 в пользу «Динамо».

Во второй партии на площадку вышел совсем «зелёный» Шерпетис, и побеждать гостям стало проще, счёт этого сета – 17:25 не в пользу «Зенита». Но после этого нити игры оказались в руках хозяев, и «Зенит» сократил отставание по партиям (1–2). Но Брянский бросил в бой Цветана Соколова, и гости выиграли четвёртый сет (25:22) и весь матч (3–1), лишив петербургских зрителей радости лицезреть тай-брейк.

Очень полезен был в составе «Зенита» Дмитрий Ковалёв – 13 очков, в том числе – 4 эйса. Сидельников посетовал на отсутствие Яковлева, под которого имелась наигранная схема.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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