Волейбольное «Динамо-ЛО» из Ленобласти достойно проиграло московским динамовцам, счёт тай-брейка – 9:15

«Питерец.ру» узнал, что у столичного «Динамо» кадровые проблемы, сопоставимые с недавним положением дел в «Динамо-ЛО»: давно не играет Вадим Лихошерстов, отсутствовали Ярослав Подлесных и Денис Богдан. Но Цветан Соколов и Никита Зудин участие в матче с сосновоборцами приняли и внесли существенный вклад в победу команды Константина Брянского.

Связующий столичного клуба Павел Панков умело задействовал в атаке Соколова и Зудина – 25:21 в пользу москвичей, хотя Денис Бирюков едва не помог гостям сотворить камбэк в стартовой партии. Следующий сет достался коллективу Александра Климкина, счёт второй партии – 25:23 в пользу «Динамо-ЛО» (в нужный момент сработала подача Фаннура Каюмова).

Вдохновлённые равенством по сетам представители Ленобласти вырвались вперёд в третьей партии, однако Панков сумел вдохновить своих одноклубников на выигрыш, и столичная команда повела по сетам 2–1. Но «Динамо-ЛО» удалось добиться тай-брейка: в четвёртой партии отличились индивидуальным мастерством Ивович и Скримов. В укороченной партии солировал доигровщик хозяев площадки Сёмышев, атаковавший с невероятной точностью. Москвичи выиграли тай-брейк (15:9) и матч 22-го тура (3–2).

14 февраля «Динамо-ЛО» дома сыграет с «Локомотивом».



