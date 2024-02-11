ента новостей

00:02
Волейбольное «Динамо-ЛО» из Ленобласти достойно проиграло московским динамовцам, счёт тай-брейка – 9:15
21:26
В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»
20:33
В чемпионате ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» выиграло пятый матч подряд, забросив пять шайб тульскому АКМ
17:22
В Московском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
17:13
В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей
17:04
В магазине на Гончарной улице задержали неадеквата с ножом
16:56
В Невском районе поймали подозреваемого в разбое в магазине
16:47
В центре Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей
15:28
В Петербурге аферисты со счета профессора вуза списали 5 млн рублей
10:50
Свободных офисов стало меньше
10:29
Как отреагировали на интервью Путина Карлсону?
23:53
Интереснейший волейбольный матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» продолжался пять сетов: Бабкевич набрал 41 очко
23:18
В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек
21:59
Сергей Малинкович и Борис Надеждин не попали в избирательный бюллетень на президентских выборах
19:55
В музее Эрарта открылась выставка Эрарта Премия — 2024
13:24
В Петербурге задержали курьера мошенников из Пушкина
13:18
На Заневском проспекте «Ниссан Кашкай» сбил 12-летнюю девочку
13:15
Пенсионерка из Фрунзенского района перевела мошенникам 5,7 миллиона рублей
13:11
В Приморском районе 68-летний советник гендиректора компании перевел мошенникам 11 млн рублей
13:06
В Петербурге раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка 20-летней давности
13:00
В Адлере задержан подозреваемый в мошенничестве при аренде кроссовера в Петербурге
12:07
Подозреваемых в разбое в Пикалево задержали в Шушарах
11:24
К системе «Антифрод» подключились более половины операторов
09:31
В Невском районе 11-летний мальчик выпал из окна
09:02
Что с подготовкой к выборам?
08:19
Возникла новая инициатива в поддержку многодетных семей
00:55
СКА лишь по буллитам победил «Барыс» в Астане, но вернул лидерство в Западной конференции КХЛ
00:39
Гандбольный «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-3», хотя Артур Рудь и получил травму по ходу игры
17:44
Хоккеист «Авангарда» Холодилин не наказан за нанесение травмы форварду СКА Толчинскому
17:06
Виновнику ДТП на Пяти углах запертили управлять транспортными средствами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» из Ленобласти достойно проиграло московским динамовцам, счёт тай-брейка – 9:15

Волейбольное «Динамо-ЛО» из Ленобласти достойно проиграло московским динамовцам, счёт тай-брейка – 9:15

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Наконец-то сыграли за сосновоборцев и Тодор Скримов, и Марко Ивович.

«Питерец.ру» узнал, что у столичного «Динамо» кадровые проблемы, сопоставимые с недавним положением дел в «Динамо-ЛО»: давно не играет Вадим Лихошерстов, отсутствовали Ярослав Подлесных и Денис Богдан. Но Цветан Соколов и Никита Зудин участие в матче с сосновоборцами приняли и внесли существенный вклад в победу команды Константина Брянского.

Связующий столичного клуба Павел Панков умело задействовал в атаке Соколова и Зудина – 25:21 в пользу москвичей, хотя Денис Бирюков едва не помог гостям сотворить камбэк в стартовой партии. Следующий сет достался коллективу Александра Климкина, счёт второй партии – 25:23 в пользу «Динамо-ЛО» (в нужный момент сработала подача Фаннура Каюмова).

Вдохновлённые равенством по сетам представители Ленобласти вырвались вперёд в третьей партии, однако Панков сумел вдохновить своих одноклубников на выигрыш, и столичная команда повела по сетам 2–1. Но «Динамо-ЛО» удалось добиться тай-брейка: в четвёртой партии отличились индивидуальным мастерством Ивович и Скримов. В укороченной партии солировал доигровщик хозяев площадки Сёмышев, атаковавший с невероятной точностью. Москвичи выиграли тай-брейк (15:9) и матч 22-го тура (3–2).

14 февраля «Динамо-ЛО» дома сыграет с «Локомотивом».


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-09-2023, 15:34
«Динамо-ЛО» в Новосибирске в трёх партиях уступило московскому «Динамо» в рамках «Кубка Столетия»
29-01-2023, 21:10
«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии
20-01-2024, 23:09
«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»
7-11-2022, 22:11
После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)
23-11-2023, 18:56
«Динамо-ЛО» проиграло московским динамовцам со счётом 1–3 в 7-м туре волейбольной Суперлиги: первая партия завершилась со счётом 30:28
25-10-2022, 21:13
«Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой

Происшествия на дорогах

0
62
Вчера, 21:26
В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»
0
74
Вчера, 17:22
В Московском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
73
Вчера, 17:13
В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей
0
170
9-02-2024, 23:18
В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек
Наверх