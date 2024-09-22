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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги победило в Сургуте клуб «Газпром-Югра» 3–0

«Динамо-ЛО» в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги победило в Сургуте клуб «Газпром-Югра» 3–0

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48
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Не полетел в Сургут из-за плохого самочувствия главный тренер динамовцев Александр Климкин.

Отсутствие на скамейке во время матча с «Газпромом-Югрой» Александра Климкина не помешало сосновоборским динамовцам уверенно победить в гостях и поправить своё турнирное положение в Суперлиге. «Питерец.ру» напоминает: начав новый сезон с трудной победы на тай-брейке над нижегородским АСК, «Динамо-ЛО» во 2-м и 3-м турах дважды проиграло объективно более сильным командам – московскому «Динамо» и петербургскому «Зениту».

Старший тренер Антон Асташенков уверенно руководил динамовцами, которые достаточно спокойно переиграли команду из Сургута, счёт по партиям – 25:16, 25:19, 25:18. Вот как описала ход игры пресс-служба «Динамо-ЛО»:

«После тяжелейшего, эмоционального и, увы, не самого удачного «Ленинградского дерби» всем хотелось чистой игры, важных эйсов (тут Назар Литвиненко выдал два подряд в концовке 3-го сета), сочных атак и мощнейших блоков, магии в приёме и защите и чистоты передач».

В первой партии отличился Павел Авдоченко, у которого получалось буквально всё. За матч Авдоченко набрал 14 очков, у Дениса Бирюкова – на очко меньше. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Артём Масько (12 очков).

Свой следующий матч «Динамо-ЛО» проведёт в среду 25 сентября дома с оренбургским «Нефтяником».

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