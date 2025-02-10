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Питерец.ру » Спорт » Сенсационный успех «Динамо-ЛО» в матче волейбольной Суперлиги с «Белогорьем»: победа клуба из Ленобласти со счётом 3–1

Сенсационный успех «Динамо-ЛО» в матче волейбольной Суперлиги с «Белогорьем»: победа клуба из Ленобласти со счётом 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Встреча проходила в Туле в день рождения волейбола – 9 февраля.

Как сдержать диагонального «Белогорья» Мохамеда Аль Хачдади – таким вопросом задаётся любой соперник белгородской команды по Суперлиге. Забегая вперёд, «Питерец.ру» скажет, что игрокам «Динамо-ЛО» удалось как минимум ограничить всем известный потенциал звёздного марокканца, ведь Аль Хачдади набрал в матче с сосновоборцами всего 10 очков.

Первая и вторая партия поединка между «Белогорьем» и «Динамо-ЛО» (игра проходила в Туле) завершились с одинаковым счётом 25:22 в пользу сосновоборцев. Поведя 5:1 в дебюте встречи, динамовцы только увеличивали своё преимущество в стартовой партии благодаря хорошей игре на подаче Павла Авдоченко и Дениса Бирюкова. Но поведя 17:7, команда Александра Климкина слишком рано поверила в победу в первом сете: «Белогорье» прекрасно заиграло в защите и подобралось к сопернику вплотную. Осниэль Мергарехо, фамилию которого сайт белгородской команды написал с ошибкой, помог гостям выиграть концовку первой партии.

Бирюков, Мергарехо и Авдоченко стали главными творцами динамовской виктории во втором сете,. Белгородцы едва не проиграли этот матч со счётом 0–3, поскольку счёт третьей партии – упорные 25:23 в пользу хозяев. Четвёртую партию взяли динамовцы – 25:21 и 3–1 в матче.

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